Pentagon: Rus askerleri Kiev’den ayrıldı

Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı (Pentagon), Rus askerlerinin Kiev’den ayrıldığını açıkladı.

Üst düzey bir ABD Savunma Bakanlığı yetkilisi, Rusya’nın Kiev’in çevresindeki askerlerinin yaklaşık üçte ikisini çektiğini ifade etti.

AFP’ye isminin paylaşılmaması şartıyla konuşan Pentagon yetkilisi, “Bu askerlerin Belarus’ta toplandığını görüyoruz” dedi.

Pentagon yetkilisi, “Biz bu askerlerin dinlendirilip, tekrar teçhizatlandırılıp; hatta onlara asker takviyesi yapılıp Ukrayna’nın başka bir bölgesinde savaşmaları için tekrar gönderileceklerine inanıyoruz” aktarımında bulundu.

Yetkili, henüz geri çekilen Rus askerlerin Ukrayna’nın doğusundaki Donbas bölgesine gönderildiğine dair bir işaret görmediklerini belirtti; ancak Moskova’nın ilerleyen günlerde bu bölgede daha agresifleşeceğini düşündüklerini dile getirdi.

Kiev’e nasıl daha fazla askeri yardım yapılabileceğini müttefikleriyle görüştüklerini belirten Pentagon yetkilisi, ABD’nin Ukrayna’ya Sovyet yapımı tanklar göndermeyi planladığı ile ilgili haberleri yalanlamadı.