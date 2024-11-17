Pentagon’un Son UFO Raporu Paylaşıldı

KAINATTA YALNIZ MIYIZ SORUSU

“Kainatta yalnız mıyız” sorusu, insanlığın tarihine damgasını vuran bir mesele. Bu sorunun cevabını bulmak amacıyla insanlık, güneş sisteminin ötesine uydu göndermeye başladı. Dünya dışı zeki yaşamla alakalı komplo teorileri ve iddialar her gün artarken, özellikle ABD’nin “sürekli ürettiği gizemler” de ayrı bir ilgi konusu oluyor.

PENTAGON’DAN YENİ UFO RAPORU

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), tanımlanamayan uçan cisimlerle (UFO) ilgili yeni raporunu kamuoyuna sundu. DailyStar’ın haberine göre, Pentagon, dünya dışı varlıklarla bağlantılı yüzlerce yeni olayı detaylı bir biçimde inceledi. Yapılan analizlerde bu iddiaların çoğunun balonlar, kuşlar ve Elon Musk’ın Starlink uyduları gibi açıklanabilir nedenlerden kaynaklandığı belirlendi.

Raporda, UFO incelemelerinin bilim kurgu unsurlarından ziyade potansiyel tehditlere odaklandığı ifade edildi. Ayrıca, Temsilciler Meclisi’nde UFO’lara dair şeffaflık talebinin yapılmasından sadece bir gün sonra raporun yayımlanması, kamuoyunun ilgisini daha da arttırdı. 2022’de Pentagon’un UFO iddialarını incelemek için kurduğu All-Domain Anomaly Resolution Office (AARO) tarafından hazırlanan raporda, doğaüstü temellere yönelik hiçbir bulguya rastlanmadığı kaydedildi. Yetkililer, “AARO, bugüne kadar dünya dışı varlıklar, faaliyetler ya da teknolojilere dair hiçbir somut kanıt tespit etmemiştir” ifadelerine yer veriyor.

UFO İDDİALARI ÇEŞİTLİ KAYNAKLARDAN KAYNAKLANIYOR

Raporda, 1 Mayıs 2023 ile 1 Haziran 2024 tarihleri arasında dünya genelinde ABD makamlarına iletilen toplam 757 UFO iddiasının incelendiği açıklandı. Bu vakaların yalnızca 49’unun uzay sınırı olarak kabul edilen 100 kilometrelik yükseklikte gerçekleştiği, su altında ise hiçbir olay yaşanmadığı belirtildi. İncelenen olayların tanıkları arasında ticari ve askeri pilotların yanı sıra yer gözlemcileri de bulunuyor. Ayrıca, herhangi bir yaralanma ya da kazanın olmadığı bildirirken, Atlantik Okyanusu üzerinde bir “silindirik cisimle” karşılaşan bir havayolu uçağının hâlâ soruşturulmakta olduğu ifade edildi. Askeri hava mürettebatlarının tanımlanamayan uçan cisimler tarafından takip edildiği veya gölgelendiği raporlarında ise UFO’lara dair somut kanıtlara ulaşılamadı. Bir başka olayda, yanıp sönen ışıkların bir denizanasından kaynaklandığı belirtildi. Ayrıca, balonlar, kuşlar ve dronlar gibi açıklamalara dayanan vakalar arasında Elon Musk’ın Starlink uydu sisteminin de ele alındığı ifade edildi. İnsanların, Starlink uydularını giderek daha fazla UFO olarak tanımlamaya başladığı bildirildi.