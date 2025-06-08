Pentagon Ve NASA, SpaceX İçin Alternatif Buluyor

İKİ KURUMLAR ARASINDAKİ GERGİNLİK

NASA ile Pentagon’un, ABD Başkanı Donald Trump ve SpaceX’in sahibi Elon Musk arasındaki anlaşmazlık yüzünden SpaceX’e alternatif arayışına girdiği iddia edildi. Washington Post gazetesinin ismi açıklanmayan NASA ve Pentagon yetkililerine dayandırdığı habere göre, ABD yönetimi uzay programı için başka seçenekler değerlendirmeye başladı.

SPACE X’E ALTERNATİF ARAYIŞI

Haberde, Trump ile Musk arasındaki gerginliğin artması üzerine Trump’ın “Elon Musk’ın şirketlerinin hükümet ile yaptığı sözleşmelerin iptal edilebileceğine” dair açıklaması sonrası, NASA ve Pentagon’un ilgili birimlerinin “SpaceX’e alternatif şirketlere” yönelmeye başladığı belirtildi. Musk’ın, SpaceX’in Dragon uzay aracının uçuşlarını durdurma tehdidinin, iki kurum yetkilileri üzerinde “şok etkisi” yarattığı ifade ediliyor. Musk, bu açıklamasını geri alsa da, bu durumun “NASA’nın her ihtimale karşı SpaceX’e alternatif bulması gerektiği” şeklinde değerlendirildiği aktarılıyor.

UZAY UÇUŞLARINDAKİ BAĞIMSULLUK

NASA, uzay uçuşlarını SpaceX’in roketleriyle gerçekleştiriyor. Pentagon da hassas uydu fırlatmalarında büyük ölçüde aynı şirketle çalışıyor. ABD Başkanı Trump, Musk ile yaşadığı tartışmalar sonrasında Truth Social hesabından “Bütçemizde milyarlarca dolarlık tasarruf yapmanın en kolay yolu, Elon’un devlet sübvansiyonlarını ve sözleşmelerini feshetmektir” açıklamasını yaptı. Musk ise NASA’nınuzay uçuşlarına hizmet veren SpaceX firmasının bu hizmeti durdurmayı düşünebileceğini belirtmiş, fakat daha sonra bu ifadesini geri çektiğini ifade etti.