Pentagon’dan Mazlum Abdi açıklaması

Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, Mazlum Abdi hakkında açıklama yaptı.

ABD askerlerinin, YPG/PKK terör örgütü elebaşı Mazlum Abdi’ye Kuzey Irak’ta eşlik etmesi Pentagon sözcüsüne soruldu. Sözcü, buna gerekçe olarak DAEŞ ile mücadeleyi gösterdi.

Açıklamayı ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder yaptı.

Günlük basın toplantısında Ryder’a, “terör örgütü YPG/PKK elebaşlarından “Mazlum Abdi” kod adlı Ferhat Abdi Şahin’e Kuzey Irak’ta üç ABD askerinin neden eşlik ettiği” sorusu yöneltildi.

Sözcü, askerlerin DAEŞ ile mücadele kapsamında orada olduğunu söyledi.

Sözcü; Irak’ın Süleymaniye kentinde, 7 Nisan’da ABD askerlerinin de bulunduğu seyir halindeki bir konvoya ateş açıldığını hatırlattı. Mühimmatın konvoyun yaklaşık 100 metre yakınına düştüğünü ancak herhangi bir kayıp verilmediğini aktardı.