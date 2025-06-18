Pep Guardiola, Dans Ederek Gündem Oldu

GUARDIOLA’NIN GEÇMİŞİ GÜNDEME GELDİ

Futbol dünyasında sıkça bahsedilen isimlerden biri olan Pep Guardiola, bu sefer saha dışındaki bir görüntüyle dikkat çekiyor. Şu an Manchester City’nin teknik direktörü olan İspanyol teknik adamın, 1990’lı yıllara ait bir videosu sosyal medya platformlarında yeniden gündeme geldi.

Videoda, genç Guardiola’nın o dönemki takım arkadaşı Jose Bakero’nun eşiyle olan dans anları yer alıyor. Hızla viral hale gelen görüntüler, futbolseverlerin ilgisini çekerken, sosyal medya üzerinde geniş bir yankı uyandırıyor.