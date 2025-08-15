Pep Guardiola, Ederson Hakkında Açıklama Yaptı

PEP GUARDIOLA’DAN EDERSON AÇIKLAMASI

Manchester City’nin teknik direktörü Pep Guardiola, Galatasaray ile transfer dedikodularına maruz kalan 31 yaşındaki Brezilyalı kaleci Ederson hakkında bazı yorumlarda bulundu. Guardiola, Brezilyalı kalecinin bu hafta sonu gerçekleştirilecek maçta yer almayacağını duyurdu.

EDERSON’UN GELECEĞİ HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELER

Guardiola, Ederson’un geleceği konusunda şu ifadeleri kullandı: “Ederson bana gelip ‘Ayrılmak istiyorum’ ya da ‘Bir teklifim var’ demedi. Tüm oyuncularımız burada, bizim oyuncularımız ve ben onlarla çalışıyorum… Ne olacağını ise kimse bilemez.”