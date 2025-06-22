Pep Guardiola, İlkay Gündoğan hakkında konuştu

İLKAY GÜNDOĞAN’IN GELECEĞİ HAKKINDA YORUMLAR

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, uzun zamandır Süper Lig takımlarından Galatasaray ile adı geçen İlkay Gündoğan’ın geleceği hakkında bazı açıklamalar yaptı. Guardiola, “Hiçbir şey bilmiyorum. Onunla konuşmadım. Eğer takımın bir parçası olmasa burada olmazdı.” şeklinde ifade etti.

KADRO DURUMU VE PLANI

Guardiola, sözlerini sürdürerek, “Aynı zamanda şu anda çok geniş bir kadromuz var. Bu sezon 26-27 oyuncuyla devam edemeyiz çünkü çok fazla oynamayanlar olur ve adım adım birkaç oyuncu daha gidecek. Şu anda İlkay benim ve takımın planları arasında yer alıyor.” diye belirtti.

İLKAY GÜNDOĞAN’IN PERFORMANSI

Manchester City’de bu sezon toplam 51 maça çıkan 34 yaşındaki yıldız oyuncu, bu süre zarfında 3 gol atmayı ve 7 asist yapmayı başardı.