Pepe gönderilecek

Beşiktaşlı oyuncu Pepe ile ilgili önemli gelişmeler yaşandı.

Yaşadığı talihsiz sakatlık nedeniyle 1 aydır sahalardan uzak kalan Beşiktaşlı Pepe’nin devre arası gönderileceği öğrenildi.

Beşiktaş yönetimi, Portekizli stoper Pepe’ye, takım bulması halinde gidişine onay verileceği bilgisini iletti.

Sezon başında Southampton teklif yapmış, 35 yaşındaki Pepe son döneminde İngiltere Premier Lig’den gelen bu teklifi değerlendirmek istediğini yönetime iletmişti. Ancak lige şampiyonluk parolasıyla giren Beşiktaş bu transfere onay vermemişti.

Devre arası için tekrar nabız yoklayan Southampton haricinde Arap kulüpleri ve Avrupa’dan bazı kulüplerin de Pepe için takipte olduğu gelen bilgiler arasında

SABAH