Pepe’den sonra sıra Babel

Beşiktaş’ta Pepe’nin gidişinin ardından karın 3,5 milyon euro olduğunu söyledi. Pepe’den sonra sıranın Babel’e geldiği öğrenildi.

Beşiktaş, devre arası yaklaşırken transferde hareketli günler geçiriyor.

Ekonomik anlamda sıkıntı yaşayan siyah beyazlı kulübün, yollarını ayırdığı Portekizli yıldız Pepe’den 3,5 milyon kar elde attiği belirtildi.

Pepe’nin, sezin sonunda bitecek sözleşmesi nedeniyle kazanacğı 3,5 milyon eurodan vazgeçtiği, yıldız isme sadece alacağı olan 115 bin euronun ödeneceği kaydedildi.

Öte yandan Portekiz basınında, Çin, İngiltere, Katar gibi ülkelerden teklifler alan Pepe’nin, Suudi Arabistan’a sıcak baktığı yazıldı.

Ayrıca, Beşiktaş’ın Babel ile de yollarını ayıracağı belirtiliyor. Hollandalının, sözlşeme uzatmak için 3 milyon euroda diretmesi üzerine yönetimin Babel’in menajeri ile fesih işlemlerini görüştüğü belirtildi.

NTV