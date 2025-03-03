Perde Yangını Paniğe Neden Oldu

YANGIN ANI VE KADININ YARALANMASI

Aksaray’da, iftar saatine yetiştirmeye çalışan bir kadın, ocağın yanındaki perdenin alev alması sonucu yaralandı. Yangın, Sanayi Mahallesi 2062. Sokak’taki 3 katlı bir apartmanın 2. katındaki dairede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 26 yaşındaki yabancı uyruklu Farnezi Ö. yemeği hızlıca pişirmeye çalışırken, aynı zamanda ocakta yüksek ateşte pişirilen yemekle ilgileniyordu.

PERDEYİ TUTUŞTURAN ALEVLER

Yemeği ocağa koyup diğer odada geçmeye çalışan kadın, ocakta yanan alevlerin perdeleri tutuşturmasıyla büyük bir kaza yaşadı. Yakındaki tül perde alev alırken, güneşlik perde de tutuşunca alevler hızla yayıldı. Yangını fark eden kadın, yangına müdahale etmek isterken ayak ve elinden yanarak yaralandı. Bu sırada mutfağın camı büyük bir gürültüyle patlayarak çevrede paniğe yol açtı.

AÇIKLAMALAR VE MÜDAHALE

Yangını gören apartman sakinleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralanan kadını Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine ambulansla kaldırırken, itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Tedavi gören kadının sağlık durumunun iyi olduğu bildirilmiştir. Yangını gören mahalle sakini Fatma K. olayla ilgili, “Yan komşum yemek yapıyordu. Yemeğin yanında perde gibi bir şey varmış. O da tutuşunca cam patlamış.” şeklinde açıklamada bulundu. Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.