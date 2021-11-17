Pereira: Oyunumuzu ileri taşımamız gerek

Şampiyonluğa inandığını ancak daha organize bir takım olmaları gerektiğini belirten Peraira, “Oyunumuzu ileri taşımamız gerek” dedi

Zirveyle 10 puanlık farkla rağmen şampiyonluk inancını koruyan Vitor Pereira, Galatasaray maçını fırsat olarak görüyor. Önemli eksiklere rağmen derbiyi kazanıp güçlü bir adım atacaklarına inanan Portekizli, oyuncularını hem fiziksel hem de zihinsel olarak dev maça hazırlıyor. Oyun içinde doğru yaptıkları şeyler olduğunu vurgulayan Portekizli hoca, şampiyonluk için çok daha fazlasını sahaya yansıtmaları gerektiğini söylerken “Oyunumuzun agresifliğini ve hızını çok daha ileriye taşımalıyız” diyerek öz eleştiri yapıyor.

Geldiği günden beri oyun sistemi konusunda sert eleştirilere maruz kalan Vitor Pereira “Benim için önemli olan oyun içindeki dinamik, uyum ve akış. Bunlar sistemden önce gelir” ifadesinde bulundu. “Oyuncularımın benim isteklerimi anlamalarını ve bu doğrultuda bir performans sergilemelerini bekliyorum” diyen Portekizli, “Oyuncuların sahada rahat olmalarını, özgür hissetmelerini istiyorum ki, yeteneklerini gösterebilsinler. Hareketli ve dengeli bir oyun çıkarmak sisteme bağlı kalmaktan çok daha önemli” ifadesinde bulundu.

Sezon başından beri orta alanda ideal ikiliyi bulamayan Fenerbahçe, bu bölgede görev yapan oyuncularından skor katkısı da alamıyor. Merkezde görev alan isimlerden Gustavo, Sosa, Mert Hakan, Zajc, Meyer ve Crespo’nun lig attığı gol sayısı 3. Asist ise hiç yok. Zajc 2, Gustavo 1 gol atarken, diğerleri henüz skora katkı veremedi.