Fenerbahçe ile yolları ayrılan Pereira'nın yeni takımı belli oldu.

Fenerbahçe ile yolları ayrılan tecrübeli teknik direktör Pereira’nın yeni takımı belli oldu.

Fenerbahçe’nin yollarını ayırdığı Vitor Pereira’nın adım adım Flamengo’ya yaklaştığı iddia edildi.

Portekiz basını, Brezilya ekibinin teknik direktörlük koltuğu için aday gösterilen isimler arasında bulunan Pereira’nın en yakın aday olduğunu yazdı.

Daha önce Jorge Jesus, Carlos Carvalhal ve Paulo Sousa’nın isimleri Flamengo ile anılmış, ancak bu üç ismin de Portekizli çalıştırıcının boşa çıkmasıyla ihtimal dışı kaldığı aktarıldı.

Pereira, kariyerine Porto’da başladıktan sonra sırasıyla Al-Ahli, Olimpiakos, Fenerbahçe, 1860 Münih ve Shanghai SIPG’yi çalıştırmıştı.

Sarı-lacivertli kulüp 2-2’lik Beşiktaş beraberliğinin ardından Vitor Pereira’nın sözleşmesinin feshedildiğini KAP’a bildirmişti.

Sarı-lacivertli ekipte ikinci dönemini geçiren Pereira ilk döneminde bir sezonu tamamlamış, ertesi sezonun başında görevden alınmıştı.

Fenerbahçe’de ikinci Vitor Pereira dönemi aydınlık geçmedi. Sarı-lacivertli ekibin başında 25 resmi maça çıkan Portekizli teknik adam 11 galibiyet elde ederken 7 beraberlik ve 7 yenilgiyle sahadan ayrıldı.

Süper Lig’de 17 maçta 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Fenerbahçe, Portekizli teknik adam yönetiminde topladığı 28 puanla beşinci sırada yer alıyor.

UEFA Avrupa Ligi elemelerinde Pereira yönetimindeki iki maçı da kazanan Fenerbahçe gruplarda ise 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi alarak 6 puanla üçüncü oldu ve Konferans Ligi’nin yolunu tuttu.

Fenerbahçe, Vitor Pereira yönetiminde maç başına 1.60 puan ortalaması tutturdu.