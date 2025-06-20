Peren Birsaygılı Mut, Siyonist Edebiyatı İnceledi

YAZAR PEREN BIRSAYGILI MUT’UN YENİ KİTABI

Yazar Peren Birsaygılı Mut, İsrail’in kuruluşuna katkı sağlayan 30 siyonist yazarın portrelerinin yanı sıra eserlerini ve o dönemin yayın organlarını inceledi. Mut, “İsrail’in Zihin Haritası: Siyonist Edebiyat” başlıklı yeni eserinde, İsrail’in edebi ve düşünsel altyapısını ortaya koydu. Farabi Kitap tarafından yayımlanan bu çalışma, dönemin gazete, dergi ve yayınevlerinden yola çıkarak İsrail’in fikir dünyasının derinlemesine analizini yapma amacı taşıyor. Taksim Camii Kültür Sanat Merkezi’ndeki Taksim Kitabevi’nde okurlarıyla bir araya gelen Mut, kitabı hakkında söyleşi gerçekleştirdi ve eserlerini imzaladı.

FİLİSTİN ÇALIŞMALARINA KATKI SUNMAYI HEDEFLİYOR

Bu kitabıyla Türkiye’deki Filistin araştırmaları literatürüne katkı sunmayı hedefleyen Mut, 2008-2009 yıllarında Türkiye’de Filistin edebiyatının pek bilinmediğini belirterek, “Sadece Filistinli büyük vatan şairi Mahmud Derviş’i tanıyorduk. O zaman Filistin edebiyatını çalışmaya karar verdim. Eşimle birlikte ‘bir Filistin edebiyatı belgeseli yapabilir miyiz’ diye hayal kurduk. ‘5 bölüm olarak önemli Filistinli edebiyatçıların hayat hikayesini Türk toplumuna anlatsak’ dedik ve o dönem 5 isim seçtik.” dedi. Belgesel için Mahmud Derviş, Gassan Kenefani, Fatma Tuğan, Naci El-Ali ve Semih El-Kasım gibi isimleri belirlediklerini ifade eden Mut, eşinin bu edebiyatçıların aileleriyle görüştüğünü ve yakın arkadaşlarıyla röportajlar yaptığını sözlerine ekledi. Belgeselin, “Sürgündeki Sevda Filistin” adıyla 2014 yılında TRT Belgesel’de yayımlandığını ve olumlu tepkiler aldığını söyledi.

KÜRSÜDE HEP FİLİSTİNLİ EDEBİYATÇILAR VAR

Filistin direnişi ve edebiyatının Osmanlı’nın bölgeden çekilmesi ve orada bir İngiliz mandası kurulmasıyla başladığını vurgulayan Mut, Filistinlilerin 1920, 1923, 1930 ve 1939 yıllarında siyasi olaylara karşı ayaklandığını aktardı. Bu dönemde bölgeye büyük bir siyonist göçün başladığını belirten Mut, o dönemde birçok katliamın da yaşandığını ifade etti. “O dönemki yaşanan toplumsal olaylara karşı kürsüde hep Filistinli edebiyatçılar, şairler var. Örneğin Muhammed İzzet Derveze gibi önemli bir edebiyatçı da bu dönemde tanınmaktadır.” diye konuştu. Peren Birsaygılı Mut, Türkiye’nin Milli Mücadele döneminde yaşadıklarının benzerini Filistin halkının da yaşadığını belirterek, bu durumun pek çok usta şairin Filistin’den çıkmasına neden olduğunu söyledi.

İZZEDDİN EL-KASSAM VE YENİ ÇALIŞMALAR

İkinci kitabını “Kalem ve Tüfek Büyük Filistin İsyanı’ndan Portreler (1936-1939)” başlığıyla, üçüncü kitabını ise İzzeddin el-Kassam üzerine yazdığını aktaran Mut, “İzzeddin el-Kassam, Filistin direnişini başlatan isimdir. 1935 yılında İngilizler ve siyonist çeteler tarafından şehit edilmiştir. Halka bu ismi daha iyi tanıtmak için bu kitabı yazdım.” dedi.

EDBİYAT ÜZERİNE DERİNLEŞİYOR

“İsrail’in Zihin Haritası: Siyonist Edebiyat”ın, yazarın dördüncü kitabı olduğunu ifade eden Mut, “Allah izin verdikçe Filistin edebiyatı üzerine çalışmayı sürdüreceğim. Çünkü Filistin edebiyatında daha yazılacak çok şey var.” dedi. Ayrıca siyonist edebiyatının önemine değinen Mut, “Siyonist edebiyat, İsrail’in 14 Mayıs 1948’de kurulmasından önce başlayan uzun bir edebi ve kültürel mücadelenin sonucudur.” şeklinde konuştu. Bu bağlamda, 1800’lerin başından itibaren Filistin’e zihinsel bir dönüş sağlamak için başlatılan edebi faaliyetlerden bahsetti. Son kitabında, siyonist edebiyat tarihini 1948 yılına kadar incelediğini ve çağdaş siyonist edebiyatı daha kapsamlı bir şekilde ele alarak farklı bir kitapta yazmayı hedeflediğini belirtti.