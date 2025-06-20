Peren Birsaygılı Mut, Siyonist Yazarları İnceledi

Peren Birsaygılı Mut’un Eserleri Üzerine İnceleme

Yazar Peren Birsaygılı Mut, İsrail’in kuruluşunu destekleyen 30 siyonist yazarın portrelerini, eserlerini ve dönemin yayın organlarını mercek altına aldı. Mut’un “İsrail’in Zihin Haritası: Siyonist Edebiyat” başlıklı yeni eseri, İsrail’in edebi ve düşünsel altyapısını ayrıntılı bir şekilde ortaya koydu. Çalışma, dönemin gazete, dergi ve yayınevlerinden yola çıkarak İsrail’in fikir dünyasını kapsamlı bir biçimde inceledi ve Farabi Kitap tarafından yayımlandı. Mut, Taksim Camii Kültür Sanat Merkezi içinde bulunan Taksim Kitabevi’nde kitaplarını imzalayıp yeni kitabı üzerine bir söyleşi gerçekleştirdi.

Filistin Edebiyatına Katkı Hedefi

Mut, bu eseriyle Türkiye’deki Filistin çalışmaları literatürüne katkıda bulunmayı amaçlıyordu. Programda yaptığı konuşmada, “2008-2009 yıllarında Türkiye’de Filistin edebiyatının yeterince bilinmediğini” duyururken, “Sadece Filistinli büyük vatan şairi Mahmud Derviş’i tanıyorduk” dedi. Bu dönemde Filistin edebiyatını araştırmaya karar verdiğini ifade eden Mut, “Bir Filistin edebiyatı belgeseli yapabilir miyiz” şeklinde bir hayal kurduklarını belirtti. Bu kapsamda, beş önemli Filistinli edebiyatçının hayat hikayesini Türk toplumuna anlatacak bir belgesel hazırlama sürecine girdiklerini açıkladı.

Belgesel Projesi ve İlk Kitap

İlk olarak seçtikleri isimler arasında Mahmud Derviş, Gassan Kenefani, Fatma Tuğan, Naci El-Ali ve Semih El-Kasım bulunuyordu. Belgesel için eşiyle birlikte çok sayıda ülkeye seyahat ettiklerini belirten Mut, bu edebiyatçıların aileleriyle görüştüklerini ve yakın arkadaşlarıyla röportajlar yaptıklarını aktardı. Belgesel, “Sürgündeki Sevda Filistin” adıyla 2014 yılında TRT Belgesel’de yayımlandı ve iyi tepkiler aldı. Daha sonra bu projeyi daha da geliştirmek amacıyla çalışmalara devam eden Mut, “Zeytin Ağaçlarının Arasında Filistin Direniş Edebiyatından Portreler” adlı kitabını 2017’de yayımladı.

Tarihsel Bağlantılar ve İleriye Dönük Planlar

Filistin direnişi ve edebiyatının Osmanlı’nın bölgeden çekilmesiyle başladığını vurgulayan Mut, 1920, 1923, 1930 ve 1939 yıllarında Filistinlilerin önemli ayaklanmalara imza attığını dile getirdi. O dönem büyük bir siyonist göç gerçekleştiğini hatırlatan Mut, bu dönemde çok sayıda katliamın meydana geldiğini aktardı. Filistin edebiyatının, yazılan ve söylenenlerle dolu olduğunu belirten Mut, “Allah izin verdikçe Filistin edebiyatı üzerine çalışmak istiyorum” dedi. İkinci kitabı “Kalem ve Tüfek Büyük Filistin İsyanı’ndan Portreler (1936-1939)” ile üçüncü kitabını İzzeddin el-Kassam üzerine yazdığını söyleyen Mut, “İzzeddin el-Kassam, Filistin direnişini başlatan isimdir” ifadesini kullandı.

Siyonist Edebiyat Üzerine Derinlemesine Analiz

Mut, “İsrail’in Zihin Haritası: Siyonist Edebiyat”ın dördüncü kitabı olduğunu ve yaptığı araştırmalarla siyonist edebiyatını derinlemesine incelediğini belirtti. Siyonizm ile ilgili çok sayıda eserin bulunduğunu ve bu alanda yazılacak çok şey olduğunu vurguladı. Ayrıca, kitabında siyonist tiyatronun izlerini sürmeye çalıştığını ve İsrail’in milli marşının hikayesini incelediğini aktardı. Son çalışmasının, siyonist edebiyat tarihini 1948 yılına kadar yazdığını ifade eden Mut, çağdaş siyonist edebiyatı daha kapsamlı araştırarak ayrı bir kitapta kaleme alacağını ekledi.