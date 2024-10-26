“Perihan Getmez’in 7 Yıldır Kayıp Oluşu”

PERİHAN GETMEZ’İN KAYBOLUŞU BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR

Giresun’un Bulancak ilçesinde 2018 yılında kaybolan 60 yaşındaki üç çocuk annesi Perihan Getmez’in durumu hala belirsizliğini sürdürüyor. Hastaneye gitmek amacıyla evinden çıkmasının ardından kendisinden bir daha iz bulunamadı. Ailesi, emniyete kayıp ihbarında bulundu fakat aylar geçmesine rağmen hala bir bilgi elde edilemedi. Yıl 2018 olduğunda kaybolan Perihan Getmez’den bugüne kadar herhangi bir iz bulunamamış durumda.

KAYBOLAN ANNEYLE İLGİLİ YENİ AÇIKLAMALAR

Getmez’in üvey kızı Özge Bodur, son günlerde rüyalarında annesini gördüğünü aktararak, kaybolmanın ardındaki gerçeğin bir an önce ortaya çıkması için tüm çabalarını seferber edeceğini ifade etti. Bodur, “Üvey annem, babamın ikinci eşiydi. Yıllarca beni büyüttü. Babam öldükten sonra yaşlı ve engelli bir adamla evlendi. 2018 yılında hastaneye gitmek için evden ayrıldı ve bir daha geri dönmedi. Emniyete yapılan ihbar sonuçsuz kaldı” dedi.

RÜYALARINA GİREN ANNESİ, KAYBOLUŞUNU SORDU

Perihan Getmez’in hastaneye gitmeden duramayan biri olduğunu belirten Bodur, “Doğuştan gelen bir rahatsızlığı vardı ve hastaneye gitmeden duramazdı. Kayıp ihbarından bu yana bir hastane kaydının olmaması durumu daha da şüpheli hale getiriyor. Eşi de bir süre sonra vefat etti. O dönemde arama yapmayı çok istememe rağmen, küçük çocuklarım olduğu için bunu gerçekleştiremedim. Son günlerde rüyalarıma giriyor ve ‘Ben ölmedim, neden beni aramıyorsunuz?’ diyor. En son gördüğüm rüyada ise bana arkasını dönüp gitti” şeklinde ifade etti.

TEKRAR İFADESİZ KALAN DURUM

Kumral Bodur, eşinin vefatından sonra Perihan Getmez’i aramakta zorlandıklarını dile getirerek, “Eşimin üvey annesi Perihan Getmez’in kaybolmasını kendisinden başka dert edebilecek kimse yok. Bugüne kadar yapılan kayıp ihbarının ötesinde bir adım atılmadı. Çocukları da bu durumu araştıracak durumda değil. Kaybolan üvey kayınvalidemin akıbetine dair henüz bir bilginin ortaya çıkmaması sıra dışı bir durum. Kendisinden bir an önce haber alınmasını umut ediyoruz” diye konuştu.