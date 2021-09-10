Perinçek: Erdoğan’ın çevresinde dalkavuklar var

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın etrafındakileri dalkavuk olarak nitelendirdi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, RS FM’de Ali Çağatay’la Seyir Hali’nde yaptığı açıklamalarda “Cumhurbaşkanının çevresinde ‘Padişahım çok yaşa’ tavrı gösteren bir dalkavuk çevresi var. Bu çok tehlikeli” dedi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Din, toplumu düzene sokamaz, hiç kimse 6 – 7. yüzyılın kurallarına göre Türkiye’yi düzenleyemez.

Yargıtay’ın açılışında dua okuyarak kazanacakları kesim yok.

Cumhurbaşkanının çevresinde ‘Padişahım çok yaşa’ tavrı gösteren bir dalkavuk çevresi var. Bu çok tehlikeli.

Bir Biden projesi var, CHP, İYİ Parti, FETÖ bu projenin içerisinde. Bu bir kaos projesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu ciddi yanlışları nedeniyle bu kaos projesine dolaylı olarak destek vermiş oluyor.

Millet İttifakı ile Cumhur İttifakı arasında bir ara kesim var, o ara kesimi kazanan kazanacak.

AK Parti artı MHP’nin Türkiye’de seçim kazanamayacağını net olarak görüyorum.

Türkiye’nin Dışişleri Bakanı’nın Suriye hükümeti dışındaki örgütleri meşru olarak tanıması bir faciadır.

Sayın Cumhurbaşkanı orman yangınları sırasında Marmaris’e gidiyor, otobüsten çay paketleri atıyor, bu onurlu halkı aşağılamaktır, bu halk hiçbir zaman otobüsten atılan çay paketleriyle boyun eğecek bir halk değildir.

Güneydoğu bölgesinde HDP yönetiminden Vatan Partisi’ne çok yoğun katılım oluyor.