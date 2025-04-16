Perran Kutman, Anılarını Yandı

Usta oyuncu Perran Kutman, yıllar sonra “Hayat Bilgisi” dizisini yeniden izlediğini ifade etti ve çekimlerle ilgili samimi anılarını paylaştı. “Afet Öğretmen” rolünde hafızalarda yer eden Kutman, genç yetenekler Gökçe Bahadır, Ümit Erdim ve İpek Erdem ile kurduğu özel bağlardan bahsederek, “Onların işlerine duyduğu saygı beni hep gururlandırdı” şeklinde konuştu. Bu duygusal anılar, hayranları ve eski ekip arkadaşları için nostaljik bir hava yarattı.

UNUTULMAZ ANILAR

‘Hayat Bilgisi’ dizisinin “Afet Öğretmen”i olarak, geçmişe dönük anılarını paylaşan Perran Kutman, o dönemde sektöre yeni adım atan Gökçe Bahadır, Ümit Erdim ve İpek Erdem gibi genç oyuncularla olan ilişkilerinden bahsetti. Kutman, “Güzel sahneler çektik, çocuklar çok önemliydi. Ben onlara o kadar saygılı davrandım ki… Sınıfta onların arka plan gün ışığı öncelikle o tarafın çekilmesi lazım. Orası çekilirken asistanlar ‘Burada durmanıza gerek yok.’ diyordu. Her birine ayrı ayrı oynadım mutlaka. Ama bunu öğrendi onlar. Şimdi aldıkları yollarda, yaptıkları işlerde aynı şeyi yapıyorlar. Bu çocuklar benim için o kadar önemliydi ki, fırına gidip her şeyi alıyordum çünkü sofra hazırlıyordum onlara.” açıklamasında bulundu.

DUYGUSAL PAYLAŞIM

Gökçe Bahadır, Perran Kutman’ın bu açıklamaları sonrası gözyaşlarını tutamadığını ifade etti. Instagram’da yaptığı paylaşımda, “Bugün sevgili Perran Kutman, yani bizim deyimimizle Perran annenin röportajını izlediğimde gözyaşlarımı tutamadım ve bir kez daha ne kadar şanslı olduğumu hatırladım. Bu mesleğe onunla adım atmış olmaktan ne kadar mutlu olduğumu onun öğrencisi olmaktan, bugüne kadar mesleğimde özendiğim her anda onun ne kadar etkisi olduğunu tekrar fark ettim. Ve en önemlisi sadece mesleki olarak değil, iyilik nedir, ne demektir onu da gördüm. Ne güzel günlermiş dedim. Bugünlerde her şey çok fazla geliyor ve kelimeler duyguları anlatmaya yetmiyor… Ben senden öğrendiğim gibi iyilik peşinde koşuyorum.” ifadelerine yer verdi.