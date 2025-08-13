Haberler

Perseid Meteor Yağmuru Gök Yüzünü Şenlendirdi

GÖKYÜZÜNDE ŞAŞIRTICI GÖRSEL ŞÖLEN

Yılın en etkileyici meteor yağmurlarından biri olan Perseid meteor yağmuru, gökyüzünde görsel bir şov oluşturuyor. Fotoğraf sanatçısı Şaban Kılıççı, bu muhteşem meteor yağmurunu İnegöl semalarında kaydetti.

HER YIL TEKRARLAYAN DOĞA OLAYLARI

2025 Gök Olayları Yıllığı’na göre, bazıları binlerce yıl öncesine dayanan kuyruklu yıldızların geçişlerinden kaynaklanan gök taşı yağmurları, her yıl 8 kez tekrarlanıyor. Quadrantid, Lyrid, Eta Aquarid, Delta Aquarid, Perseid, Orionid, Leonid ve Geminid gibi isimlerle anılan bu doğa olaylarından en dikkat çekeni Perseid meteor yağmuru olarak biliniyor.

BURSALILAR METEOR YAĞMURUNU İZLIYOR

Gök taşlarının yüksek hızlarla dünya atmosferine girmesi ve sürtünme nedeniyle yanması sonucunda oluşan bu görsel şöleni izlemek isteyen Bursalılar, gece saatlerinde kentin yüksek kesimlerine ve sahil bölgelerine yöneliyor. Şaban Kılıççı, bu büyüleyici anları kırsal Kozluca Mahallesi’nde görüntüledi.

Başakşehir, Viking ile 1-1 berabere

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanşında Viking ile 1-1 berabere kaldı. Norveç ekibi, Onur Bulut'un own goal'u ile öne geçerken, Başakşehir'in yanıtı Davie Selke'den geldi.
Alev Alan Otomobil Kısa Sürede Söndürüldü

Samsun'un Yakakent ilçesinde bir otomobil seyir halindeyken alev aldı. Sürücü son anda aracı terk ederek kurtulurken itfaiye yangına müdahale etti, araç kullanılmaz hale geldi.

