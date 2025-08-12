Perseid Meteor Yağmuru, Konya’da Görüldü

PERSEİD METEOR YAĞMURU GÖKYÜZÜNDE GÖRSEL ŞÖLEN SUNDU

Konya’da Perseid meteor yağmuru, gökyüzünde etkileyici bir gösteri yaptı. Halk arasında ‘yıldız kayması’ olarak bilinen bu göktaşı yağmurlarının en uzun süreli olanı olan Perseid, dünya genelinde olduğu gibi Türkiye’nin birçok noktasından da izlendi.

KONYA OVASI’NDA GÜZEL GÖRÜNTÜLER

Yılda 8 kez meydana gelen meteor yağmurları, Konya Ovası’nda hoş manzaralar oluşturdu. Bu görsel şölen, izleyenleri büyüledi ve gökyüzünde adeta bir ışık gösterisi sundu.