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Perşembe Akşamı Dizi Yayınları Açıkladı

DİZİLER VE YAYIN AKIŞI

Perşembe akşamı televizyon ekranlarında hangi dizilerin olduğunu izleyiciler merak ediyor. 12 Haziran 2025 Perşembe günü, farklı televizyon kanallarında yayınlanacak diziler ve programların detayları belli oldu. İşte Perşembe akşamı yayınlanacak diziler ve TV program akışı.

TRT 1 VE DİĞER KANALLAR

TRT 1 kanalında “Teşkilat” adlı dizi yer alırken, ATV, Kanal D, Star TV ve Show TV kanallarında dizi yayını bulunmuyor. NOW TV kanalı ise “Çift Kişilik Oda” adlı diziyi yayınlayacak.

YAYIN AKIŞI

TRT 1’de 15:35’te “Teşkilat” dizisi, 19:00’da Ana Haber bülteni, 19:55’te “İddiaların Aksine” adlı program, 20:00’da tekrar “Teşkilat” dizisi ve 23:00’te “Büyük Beyaz” adlı yabancı sinema yer alacak. Gece 00:45’te ise “Gönül Dağı” dizisi yayınlanacak.

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