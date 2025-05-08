Perşembe Akşamı Diziler: Kanal D, İnci Taneleri

PERŞEMBE AKŞAMINDA TELEVİZYONDA HANGİ DİZİLER VAR?

Perşembe akşamı hangi dizilerin yayınlanacağı konusunda bilgiler merak ediliyor. Bugün, 8 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla farklı kanallarda yayınlanacak diziler ve TV yayın akışı belirlenmiş durumda.

PERŞEMBE GÜNÜ YAYINLANACAK DİZİLER

8 Mayıs 2025 Perşembe günü televizyon ekranlarında şu diziler yer alacak: TRT 1 kanalında dizi yayınlanmayacak. ATV kanalında da dizi bulunmuyor. Kanal D’de “İnci Taneleri” dizisi, Show TV’de “Siyah Kalp” dizisi, NOW TV’de ise “Hudutsuz Sevda” dizisi izleyiciyle buluşacak.

Ayrıca, Show TV’de gün içindeki yayın akışı şöyle şekillenecek: 14:45’te “Teşkilat”, 17:40’ta “Lingo Türkiye”, 19:00’da “Ana Haber”, 19:55’te “İddiaların Aksine”, 20:00’de “Yabancı Sinema” olarak “Yeraltı Canavarı” filmi, 22:00’de ise Manchester United ile Athletic Bilbao arasında UEFA Avrupa Ligi Yarı Final futbol karşılaşması olacak. Gece yarısında 00:15’te yine “Yeraltı Canavarı” filmi yayınlanacak.