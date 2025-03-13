Perşembe Akşamı Hangi Diziler Var?

PERŞEMBE GÜNÜ DİZİLERİN YAYIN AKIŞI

Perşembe akşamı hangi dizilerin yayınlanacağı merak ediliyor. 13 Mart 2025 tarihinde, Türkiye’deki çeşitli kanallarda izleyiciler için hangi dizilerin yer alacağı açıklandı. İşte detaylar!

DİZİLERİN YER ALDIĞI KANALLAR

13 Mart Perşembe günü televizyon ekranlarında şu diziler bulunuyor: TRT 1’de “Vefa Sultan”, ATV’de “Başka Bir Gün”, Kanal D’de “İnci Taneleri”, Show TV’de “Siyah Kalp” ve NOW TV’de “Hudutsuz Sevda” dizileri yayınlanıyor. Star TV’de ise bu akşam bir dizi yayınlanmıyor.

YAYIN ARAKLIŞI DETAYLARI

Perşembe günü TV yayını şu şekilde gerçekleşiyor: 18:00’de Ramazan Sevinci, 19:30’da Ana Haber, 19:55’te İddiaların Aksine, 20:00’de “Vefa Sultan Özel” programı, 22:15’te Maç Önü, 23:00’de Rangers-Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi Son 16 karşılaşması ve gece yarısından sonra 01:15’te Mehmed: Fetihler Sultanı, 02:45’te Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması ve 04:20’de Sahur Bereketi programları yer alıyor.