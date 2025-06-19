Perşembe Akşamı Yayınlanan Diziler: Çift Kişilik Oda

DİZİLER VE TV YAYIN AKIŞI

Perşembe akşamları televizyon izleyicileri için önemli bir zaman dilimi olarak dikkat çekiyor. 19 Haziran 2025 Perşembe günü, çeşitli kanallarda hangi dizilerin yayınlanacağı merak konusu oldu. Bu akşamın program akışı ve diziler hakkında bilgiler şu şekilde belirlendi:

PERNAMAZA GÖRE DİZİ YAYIN TARİHLERİ

TRT 1, ATV, Kanal D, Show TV ve Star TV gibi önde gelen kanallar bu akşam dizi yayınlamıyor. Öte yandan NOW TV’de “Çift Kişilik Oda” adlı dizi ekranlarda olacak.

SPOR YAYINLARI

Günün ilerleyen saatlerinde spor programları da öne çıkıyor. 18:55’te “İddiaların Aksine” programı yer alacakken, 19:00’da FIFA Kulüpler Kupası 2025 kapsamında “Palmeiras – Al Ahly” grup maçı canlı olarak yayınlanacak. Bu maçların ardından saat 21:00’de “Kupa Saati” programı izleyicilerle buluşacak. Akşam geç saatlerde 22:00’de yine FIFA Kulüpler Kupası 2025 kapsamında “Inter Miami – Porto” maçının canlı yayını gerçekleşecek. Bunun dışında 00:15’te “Kupa Saati” programı, 01:00’de ise “Seattle-Atletico Madrid” maçının canlı yayını izleyenleri bekliyor. Gecenin sonunda ise 02:45’te “Kasaba Doktoru” adlı dizi ekranı süsleyecek.