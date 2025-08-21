Perşembe Dizileri Ve Yayın Akışı

PERŞEMBE GÜNÜ DİZİ YAYIN AKIŞI

Perşembe günü yayınlanacak olan dizilerin güncel listesi netleşti. Televizyon kanallarında hangi yapımların olduğunu öğrenmek isteyen izleyiciler için önemli bilgiler sunuluyor. 2025 yılı Perşembe akşamı televizyon ekranlarında neler olacağına dair detaylar aşağıda yer alıyor.

KANALLARDA YAYINLANAN DİZİLER

Bu Perşembe akşamı televizyon kanallarında şu diziler ve programlar yer alıyor:

– TRT 1: Gönül Dağı

– ATV: Dizi yok

– Kanal D: Dizi yok

– Show TV: Dizi yok

– NOW TV: Dizi yok

– Star TV: Dizi yok

Günün akışı içerisinde öne çıkan bazı programlar ise şunlar:

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Maç Özel

20:45 UEFA Konferans Ligi Play Off Karşılaşması “İstanbul Başakşehir-U.Craiova”

22:45 Gönül Dağı

01:30 Leyla ile Mecnun

Bu bilgiler doğrultusunda, izleyicilerin Perşembe akşamını planlaması daha kolay hale geliyor.