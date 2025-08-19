Perşembe Günü Önemli Bir Maç Yerine Geleceğiz

AVRUPA KUPALARINDA YENİ BİR BAŞLANGIÇ

Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, Perşembe günü Avrupa kupalarında mücadele etme serüveninin önemli bir başlangıcına şahit olacaklarını belirtti. “Gayemiz ve hedefimiz Samsunspor olarak bu play-off turunu geçmek. Bunun için hem ekibimize hem teknik heyetimize güveniyoruz. Takımımız iyi çalışıyor, inançlıyız. Bu inançla Perşembe günü Atina’da sahada olacağız. Amacımız bu turu geçerek UEFA Avrupa Ligi’nde gruplara kalmak” dedi. Bilen, UEFA Avrupa Ligi Play-Off turunda Panathinaikos ile oynayacakları maça ilişkin Nuri Asan Tesisleri’nde basın toplantısı düzenledi.

TRANSFER GÜÇLENDİRMESİ

Bilen, kadroyu daha fazla güçlendirdiklerini vurgulayarak, “Geçtiğimiz hafta yaptığımız 4 transferle kadromuzu daha da güçlendirdik. Önce ayrılan oyuncularımızın yerine takviye yaptık, ardından da uzun maratonu ve yoğun maç trafiğini düşünerek yeni isimleri kadroya kattık. Bu çalışmalarımızı da sürdüreceğiz” şeklinde konuştu. Yerli transfer konusunda devam eden arayışların olduğunu belirten Bilen, “Ancak takıma uyum sağlayacak, ekonomik olarak katkı sunacak ve mali dengelerimizi zorlamayacak isimleri tercih edeceğiz. Bildiğiniz üzere harcama limitleri söz konusu ve bu limitler içinde kalmak kaydıyla transfer her zaman mümkün” ifadelerini kullandı.

HEDEFİMİZ SEZONU BAŞARI İLE TAMAMLAMAK

Başarılı bir sezon geçirmeyi umut ettiklerini ifade eden Veysel Bilen, “Aldığımız iki maçta altı puan, ligin henüz başında olmamız, takımların tam olarak hazır olmamaları ve transfer sezonunun devam etmesi dikkate alındığında çok önemli. İnşallah yakaladığımız bu ivmeyi sezon sonuna kadar sürdüreceğiz” dedi. Avrupa kupalarında mücadele etme hedefinin, hem camialarına hem de şehrin ekonomisine katkı sağlayacağına inandığını belirtti.

PANATHİNAİKOS MAÇINDA BEYAZ FORMAYLA SAHADA OLACAĞIZ

Takımın durumu hakkında bilgi veren Bilen, Kocaeli maçında sakatlanan Emre ve Holse hakkında da değerlendirmelerde bulundu. “Sağlık ekibimiz yoğun şekilde çalışıyor, ancak büyük ihtimalle Holse’den bu maçta faydalanamayacağız” dedi. Forma rengiyle ilgili spekülasyonlara da yanıt veren Bilen, “Bilinmeli ki bu konular UEFA’ya önceden bildirilip onay alınan kararlardır. Dolayısıyla deplasmanda beyaz, iç sahada ise kırmızı-beyaz formamızla sahaya çıkacağız” ifadelerini kullandı. Ayrıca loca satışlarının tamamen tamamlandığını, 52 adet locanın 2’sinin UEFA’ya ve rakip takıma ayrıldığını, geri kalan 50 locanın da satıldığını belirtti. Destek veren tüm loca sahiplerine teşekkür etti.