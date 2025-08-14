Perşembe Günü Televizyonda Diziler Açıklandı

DİZİ PROGRAMI BELİRLENDİ
Perşembe günü, Kanal D, NOW TV, Star TV, Show TV ve TRT 1 kanallarında yayınlanacak diziler açıklandı. 2025 yılına ait Perşembe akşamı televizyon programı aşağıda yer alıyor.
PERŞEMBE GÜNÜ YAYIN AKIŞI
TRT 1 kanalında “Gönül Dağı” adlı dizi izleyicilerle buluşuyor. Diğer kanallarda, ATV, Kanal D, Show TV ve NOW TV’de dizi yayını bulunmuyor. Star TV ise dizi yayınlamıyor. Televizyonda yer alan program akışı ise şu şekilde:
17:45 – Kim Gitsin
19:00 – Ana Haber
19:55 – İddiaların Aksine
20:00 – Türk Sineması “Aile Meselesi”
22:25 – Gönül Dağı
01:25 – Leyla ile Mecnun
03:50 – Seksenler
04:50 – Kim Gitsin?