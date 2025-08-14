Perşembe Günü Televizyonda Diziler Açıklandı

DİZİ PROGRAMI BELİRLENDİ

Perşembe günü, Kanal D, NOW TV, Star TV, Show TV ve TRT 1 kanallarında yayınlanacak diziler açıklandı. 2025 yılına ait Perşembe akşamı televizyon programı aşağıda yer alıyor.

PERŞEMBE GÜNÜ YAYIN AKIŞI

TRT 1 kanalında “Gönül Dağı” adlı dizi izleyicilerle buluşuyor. Diğer kanallarda, ATV, Kanal D, Show TV ve NOW TV’de dizi yayını bulunmuyor. Star TV ise dizi yayınlamıyor. Televizyonda yer alan program akışı ise şu şekilde:

17:45 – Kim Gitsin

19:00 – Ana Haber

19:55 – İddiaların Aksine

20:00 – Türk Sineması “Aile Meselesi”

22:25 – Gönül Dağı

01:25 – Leyla ile Mecnun

03:50 – Seksenler

04:50 – Kim Gitsin?