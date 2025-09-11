Perşembe Günü TV Dizileri Belli Oldu

PERŞEMBE GÜNÜ DİZİLERİN YAYIN AKIŞI

Perşembe akşamı izleyiciyle buluşacak diziler ve ilgili yayın akışı netleşti. 2025 yılına dair Perşembe günü televizyon ekranlarında hangi dizilerin gösterileceği merak konusu oldu. İşte bu akşam televizyonlarda yayınlanacak diziler ve ilgili programlar.

TRT 1 VE ATV’DE DİZİ YOK

Perşembe günü TRT 1 ve ATV kanallarında dizi yayınlanmayacak. Ancak diğer kanallarda farklı yapımlar izleyicilerle buluşacak.

KANAL D’DE AŞK-I MEMNU, SHOW TV’DE VELİAHT

Kanal D’de “Aşk-ı Memnu” dizisi yayınlanıyor. Show TV’de ise “Veliaht” dizisi izleyici karşısına çıkacak.

STAR TV’DE ÇARPINTI

Star TV kanalında “Çarpıntı” dizisi yayınlanacak. Saatler itibarıyla Star TV’de yer alacak programların listesi şöyle sıralanıyor: 13.15’te “Seksenler”, 15.50’de “Teşkilat”, 19.00’da “Ana Haber”, 19.55’te “İddiaların Aksine”, 20.00’de ise “Karayip Korsanları: Salazar’ın İntikamı” filmi gösterilecek.

GECE YAYIN BÜLTENLERİ VE YABANCI SINEMA

Ayrıca gecenin ilerleyen saatlerinde 22.35’te “Ölü Ozanlar Derneği” filmi yayınlanacak. 01.05’te “Karayip Korsanları: Salazar’ın İntikamı” filmi tekrar gösterilecek. Son olarak, 03.10’da “Teşkilat” dizisi yeniden izleyicilerin beğenisine sunulacak.