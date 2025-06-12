Persepolis, Göztepe’den Heliton’u istiyor

PERSEPOLIS’TEN GÖZTEPE’YE TRANSFER TEKLİFİ

Türk teknik direktör İsmail Kartal’ın yönettiği İran Ligi temsilcisi Persepolis, transfer dönemi boyunca gözünü İzmir’deki Göztepe’ye çevirmiş durumda. Göztepe’de son 1.5 yıldır savunmanın önemli isimlerinden birisi olan Brezilyalı stoper Heliton’un, Persepolis tarafından gündeme alındığı öğreniliyor.

HELİTON İÇİN KAPILAR ÇALINIYOR

Persepolis’in, Heliton için Göztepe’nin kapısını çaldığı iddia ediliyor. 2023-2024 sezonunun devre arasında Bulgar kulübü CSKA 1948 Sofya’dan transfer edilen 29 yaşındaki stoper, mayıs ayındaki opsiyon kullanımıyla takımda kalmayı başardı. Heliton, geçen sezon Süper Lig’de oynadığı 34 maçta, 1 gol ve 2 asist yaparak dikkat çekmişti. Göztepe’yle olan sözleşmesi ise 1 yıl daha devam ediyor.