Persepolis İle İsmail Kartal Anlaşmasının Duyurusu

İSMAİL KARTAL’IN GELECEĞİ GÜNDEMDE

Persepolis’te İsmail Kartal için önemli gelişmeler yaşanıyor. İran liginde şampiyonluğu kaçıran ve son günlerde yeniden Fenerbahçe’nin ilgisini çeken deneyimli teknik direktör İsmail Kartal’ın geleceği merakla bekleniyor. Bu sezonun ocak ayında Persepolis’in başına geçen Kartal, hem başarılı anlar yaşarken hem de eleştirilerin odağı olabiliyor.

PERSEPOLİS’TE BAŞARI VE ELEŞTİRİLER

Tahran temsilcisi, şampiyon Traktör’ün ardından 8 puan farkla 3. sırada bulunuyor. İsmail Kartal’ın geleceği ise son zamanlarda sıkça tartışılan bir konu haline geldi. İran ekibi, ayrılacağına dair iddiaları reddetse de, bu konu gündemde kalmaya devam ediyor.