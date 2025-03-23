Persepolis’in Başındaki Kartal Ödül Kazandı

İSMAİL KARTAL’IN BAŞARISI

Kariyerine İran’ın Pers Körfez Pro Lig takımlarından Persepolis’te devam eden İsmail Kartal, gösterdiği başarı ile dikkat çeken önemli bir ödül kazandı. 63 yaşındaki deneyimli teknik direktör, Ocak ayının sonlarında takımın başına geçmişti ve aradan geçen zamanda 9 maçta görev aldı.

PERFORMANSIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

İsmail Kartal, Persepolis ile oynadığı 9 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak dikkat çekti. Bu 9 maçta topladığı 15 puan ile maç başına 1.67 puan ortalaması sağladı. Kartal’ın yönetimindeki Persepolis, ligde 6 maçta 4 galibiyet ve 2 beraberlik elde ederek başarılı bir performans sergiliyor. Şampiyonluk yarışı içinde yer alan takım, 47 puanla lider Traktör’ün hemen arkasında ikinci sırada bulunuyor.

GELECEK MAÇ

Kartal’ın ekibi, 29 Mart Cumartesi günü saat 18:45’te Shams Azar ile deplasmanda mücadele edecek. Bu karşılaşma, Persepolis’in şampiyonluk hedefi doğrultusunda önemli bir adım olabilir.