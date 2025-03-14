Persepolis, Malavan’ı 2-0 Mağlup Etti

MÜCADELEDE GALİBİYET PERSEPOLİS’İN OLDU

İsmail Kartal yönetimindeki Persepolis, İran Pers Körfez Ligi’nin 23. haftasında Malavan’ı kendi sahasında konuk etti. Bu mücadelede ev sahibi takım, 2-0’lık skorla galip geldi. Persepolis’e galibiyeti kazandıran goller, 16. dakikada Ali Alipour ve 67. dakikada Serdar Dursun’dan geldi. Serdar, bu golle birlikte ligdeki 5. karşılaşmasında 3. kez ağları sarstı.

PERSEPOLİS’İN LİGDEKİ BAŞARISI

İsmail Kartal yönetiminde ligde hiç kaybetmeyen Persepolis, 6. maçında 4. galibiyetini alarak puanını 47’ye yükseltti ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturuyor. Bu sonuç, takımın sezon boyunca gösterdiği başarılı performansın bir göstergesi oldu.

GELECEK MAÇ HAZIRLIĞI

Persepolis, milli aranın ardından 29 Mart tarihinde alt sıralarda mücadele eden Shams Azar’a konuk olacak. Bu karşılaşma, takımın liderliğini sürdürme hedefi açısından büyük önem taşıyor.