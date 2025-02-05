Perseverance Mars’ta Benzersiz Bir Keşif Gerçekleştirdi

MARS’IN YENİ KEŞFİ

NASA’nın uzay aracı Perseverance, Mars’ta yaptığı çarpıcı keşiflere devam ediyor. Aracın yeni keşfi “benzersiz” olarak tanımlanıyor. Uzmanlar, Mars’tan toplanan yeni örnek hakkında “daha önce gördüğümüz hiçbir şeye benzemiyor” açıklamasını yapıyor.

GÜMÜŞ DAĞ ORTAYA ÇIKTI

Söz konusu keşif, Perseverance’ın topladığı 26. örnek olarak bilinen ve “Silver Mountain” (Gümüş Dağ) adı verilen bir kaya çekirdeği. Bu örnek, aracın üzerinde bulunan özel bir tüpte saklanacak ve ileride Dünya’daki laboratuvarlarda detaylı bir şekilde incelenecek.

NASA’nın Mars 2020 misyonu çerçevesinde gezegenden çeşitli farklı örnekler toplandı. Misyonun temel amacı, Mars’ın jeolojik süreçleri ve geçmişi hakkında daha derin bilgiler elde etmek ve geçmişte Kızıl Gezegen üzerinde yaşam olasılığını araştırmak.