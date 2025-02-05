More
Gündem

Perseverance Mars’ta Benzersiz Bir Keşif Gerçekleştirdi

perseverance-mars-ta-benzersiz-bir-kesif-gerceklestirdi

MARS’IN YENİ KEŞFİ

NASA’nın uzay aracı Perseverance, Mars’ta yaptığı çarpıcı keşiflere devam ediyor. Aracın yeni keşfi “benzersiz” olarak tanımlanıyor. Uzmanlar, Mars’tan toplanan yeni örnek hakkında “daha önce gördüğümüz hiçbir şeye benzemiyor” açıklamasını yapıyor.

GÜMÜŞ DAĞ ORTAYA ÇIKTI

Söz konusu keşif, Perseverance’ın topladığı 26. örnek olarak bilinen ve “Silver Mountain” (Gümüş Dağ) adı verilen bir kaya çekirdeği. Bu örnek, aracın üzerinde bulunan özel bir tüpte saklanacak ve ileride Dünya’daki laboratuvarlarda detaylı bir şekilde incelenecek.

NASA’nın Mars 2020 misyonu çerçevesinde gezegenden çeşitli farklı örnekler toplandı. Misyonun temel amacı, Mars’ın jeolojik süreçleri ve geçmişi hakkında daha derin bilgiler elde etmek ve geçmişte Kızıl Gezegen üzerinde yaşam olasılığını araştırmak.

ÖNEMLİ

Flaş

Fitch’ten ABD Tarife Artışı Uyarısı

Fitch Ratings, ABD'nin Meksika, Kanada ve Çin'e yönelik gümrük vergilerinin, Trump yönetiminin daha müdahaleci bir ticaret politikası benimseyebileceğine işaret ettiğini belirtti.
Flaş

Berfu Yenenler’in Yeni İmajını Oğulları Beğenmedi

Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler, yeni imajını çocuklarına tanıttı ancak beklediği olumsuz tepkiyi almadı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.