Haberler

Personel Servis Araçları Yaş Sınırı 21

PERSONEL SERVİS ARACI YAŞ SINIRI ARTTI

Personel servis aracı olarak kullanılacak taşıtlarda yaş sınırı 19’dan 21’e yükseltildi. Kamu Kurum ve Kuruluşları Personel Servis Hizmet Yönetmeliği’nde yapılan değişiklik, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

YENİ DÜZENLEME DETAYLARI

Yapılan düzenlemeye göre, personel servis aracı olarak kullanılacak taşıtlar, fabrikasından imal edildiği tarihten sonra gelen ilk takvim yılı esas alınmak kaydıyla 21 yaşından küçük olunması gerekecek. Önceki uygulamada bu sınır 19 olarak belirlenmişti. Yönetmelik hükümleri ise Cumhurbaşkanı tarafından yürütülüyor.

ÖNEMLİ

Haberler

M. Şimşek, Türkiye Ekonomisi İçin Hedefler Belirledi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye ekonomisinde istikrar sağlamak için uyguladıkları programın başarılı ilerlediğini, belirsizliklere karşı dikkatli ve sürdürülebilir politikaları benimsediklerini açıkladı.
Haberler

Kolombiya Reformları İçin Referandum Hazırlığı Yapıyor

Kolombiya hükümeti, Kongre'den geçmeyen reformları halk oylamasıyla hayata geçirmek için 12 sorudan oluşan bir referandum düzenleyecek. Bakanlar, kabul edilirse sürecin tamamlanacağını belirtti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.