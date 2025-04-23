Personel Servis Araçları Yaş Sınırı 21

PERSONEL SERVİS ARACI YAŞ SINIRI ARTTI

Personel servis aracı olarak kullanılacak taşıtlarda yaş sınırı 19’dan 21’e yükseltildi. Kamu Kurum ve Kuruluşları Personel Servis Hizmet Yönetmeliği’nde yapılan değişiklik, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

YENİ DÜZENLEME DETAYLARI

Yapılan düzenlemeye göre, personel servis aracı olarak kullanılacak taşıtlar, fabrikasından imal edildiği tarihten sonra gelen ilk takvim yılı esas alınmak kaydıyla 21 yaşından küçük olunması gerekecek. Önceki uygulamada bu sınır 19 olarak belirlenmişti. Yönetmelik hükümleri ise Cumhurbaşkanı tarafından yürütülüyor.