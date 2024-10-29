‘Pert’ İle İlgili Sorunlar Artıyor: Araçlar Neden Pert Oluyor?

KÜÇÜK HASARLARDA PERT DEĞERLENDİRMESİ

Sigorta şirketlerinin küçük hasarlarda bile araçları ‘pert’ olarak değerlendirmesi, araç sahiplerini zora sokuyor. Söylenilenlere göre, sigorta şirketleri, tamir edilebilir otomobilleri bile ekonomik kayıplarını azaltmak amacıyla perte çıkarıyor. Bu durum, kazada kusuru olmayan sürücüleri ciddi maddi kayıplara uğratıyor. Trafik kazalarında sık sık duyduğumuz ‘pert’ kelimesi, genellikle aracın onarılamayacak kadar hasar gördüğü anlamına geliyor. Ancak uzmanlara göre bu terimin anlamı zamanla evrildi. ‘Finansal pert’ olarak adlandırılan yeni bir durum gün yüzüne çıkıyor.

FİNANSAL PERT KAVRAMI

Bu yeni durumda, aracın tamir maliyeti sigorta şirketi için oldukça yüksek olduğunda, araç pert olarak olarak değerlendiriliyor. İlginç bir ayrıntı ise sigorta şirketlerinin perte çıkan araçları ihaleyle satması. Bu durum, şirketlerin zararlarını en aza indirmeye çalıştığını gösterirken, uzmanlar bu sistemin suistimal edilebileceği konusunda uyarıda bulunuyor. Otomotiv sektöründen Turgut Yüksekdağ, ‘pert’ ile ilgili önemli yorumlar yaparak, kavramın ‘artık kullanılamayacak hale gelmiş’ anlamı taşıdığını ifade etti ve ‘finansal pert’ kavramının altını çizdi.

TRAFFIC KANUNUNDAN SIKINTILAR

Finansal pertin, tamirin ve bakımın sigorta şirketi açısından aşırı yüklü hale geldiğini belirten Yüksekdağ şu bilgileri verdi; “Maalesef trafik kanunumuzun en önemli sıkıntılarından biri bu. Aslında ‘perte çıkan araç trafiğe dönemez’ diye bir kural olsa bu sorunlar yaşanmazdı. Resmi olmayan verilere göre trafikteki her 10 araçtan biri ağır hasar sonrası ‘pert’e ayrılmış durumda. Ancak onarım görüp tekrar yola çıkmış.” Şu an sigorta şirketleri tarafından perte çıkarılan ve sonra yeniden tamir edilen araçların nasıl toplandığı konusu ise belirsizliğini koruyor. İşçilik ve yedek parça maliyetleri oldukça yüksek olduğu için sigorta şirketleri işin kolayına kaçarak araçları perte çıkarıyor çünkü onların da zarar etmek istemedikleri anlaşılıyor.

İMM SİGORTASININ ÖNEMİ

Araç sahibi olmakla birlikte gelen riskler, trafik kazalarıyla daha da belirginleşiyor. Bu riskleri en aza indirmek için yapılan sigortalardan biri de İhtiyari Mali Mesuliyet (İMM) sigortası. Kısaca İMM olarak bilinen bu sigorta, trafik kazası neticesinde üçüncü şahıslara verilen maddi zararları karşılamaktadır.