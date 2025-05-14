Peru Başbakanı İstifa Etti

PERU BAŞBAKANI GÖREVİNDEN İSTİFA ETTİ

Peru’nun Başbakanı Gustavo Adrianzen, Kongre’de hakkında sunulan gensoru önergesi sonrasında istifa ettiğini açıkladı. Başkent Lima’da ulusa seslenerek istifasını Devlet Başkanı Dina Boluarte’ye sunduğunu belirten Adrianzen, “Sayın Devlet Başkanı, ülkenin çıkarları doğrultusunda bugün size Bakanlar Kurulu Başkanlığı görevimden geri dönülemez şekilde istifa ettiğimi bildirmek istiyorum.” şeklinde konuştu. Zor zamanlarda görevini büyük bir sorumlulukla yerine getirdiğini vurgulayan Adrianzen, “Eminim ki bugün tamamlamakta olduğumuz tarih sayfaları, yalnızca çocuklarımızın ve torunlarımızın okuyacağı sayfalardır. Ancak o zaman adalet yerini bulacaktır.” dedi.

MÜDAHALE İHTİYACI VE ŞİDDET OLAYLARI

Peru basınında çıkan haberlere göre, muhalefet partileri Adrianzen’in, ülkede artan şiddet olaylarıyla etkin bir mücadele sergileyemediğini savunarak Kongre’ye gensoru önergesi sundular. Son dönemde Pataz bölgesinde kaçırılıp öldürülen 13 madenci olayı sonrası Adrianzen, yoğun eleştirilerin hedefi oldu. Ülkede yükselen suç oranları ve hükümetin güvenlik sorunlarıyla etkili bir şekilde başa çıkamaması, siyasi istikrarsızlığı daha da artırıyor.