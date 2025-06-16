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Peru’da Depremde 1 Ölü, 5 Yaralı

PERU’DA DEPREM SONUCU YAŞANAN KAYIPLAR

Peru’da 5.6 büyüklüğündeki deprem sonrasında 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 5 kişinin yaralandığı bildiriliyor. Güney Amerika’da gerçekleşen bu deprem, yerel halk arasında endişe yarattı.

DEPREMİN MERKEZİ VE ETKİLERİ

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünü Callao liman kentinin 23 kilometre güneybatısı olarak açıkladı. Yer altındaki sarsıntının derinliği yaklaşık 53.5 kilometreydi ve depremin etkileri, başkent Lima da dâhil olmak üzere çevredeki birçok kentte hissedildi.

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