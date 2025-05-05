Peru’da Yasa Dışı Madencilik Olayı

CESETLERİN BULUNMASI VE KURBANLARIN DURUMU

Peru’nun kuzey kesiminde, yasa dışı madencilikle ilişkili silahlı bir grup tarafından bir hafta önce kaçırılan 13 madencinin cesetleri bulundu. Yerel basına göre, Pataz eyaletinin La Libertad bölgesinde yer alan cesetlerin, elleri bağlı ve başlarına tek kurşun sıkılarak öldürüldükleri tespit edildi.

BELEDİYE BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

Pataz Belediye Başkanı Aldo Carlos Marino, yapılan saldırıyı şiddet ve nefretle kınayarak, “Sorumluların bir an önce yakalanmasını” istedi. Madencilerin çalıştığı şirketten yapılan açıklamada ise, Peru hükümetine güvenlik önlemlerinin artırılması çağrısında bulunuldu. Açıklamada, “Yasa dışı madencilikle bağlantılı suçlular tarafından acımasızca öldürülen 13 kişinin aileleriyle dayanışma içindeyiz. Böylesine korkunç bir kayıptan duyduğumuz derin üzüntüyü ifade ediyoruz.” ifadeleri kullanıldı.

PERU ULUSAL POLİSİNDEN OPERASYON

Peru Ulusal Polisi, olayla ilgili geniş çaplı bir operasyon başlattığını duyurdu. Peru hükümeti, yasa dışı suç örgütleriyle mücadele kapsamında geçtiğimiz yıl Pataz eyaletinde olağanüstü hal ilan etmişti. Güney Amerika’nın önemli altın üreticileri arasında yer alan Peru, yasa dışı madencilik ve organize suçla mücadelede ciddi zorluklar yaşıyor.