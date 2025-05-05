Peru’da Yasa Dışı Madencilikle İlgili Olay

PERU’DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Peru’da yasa dışı madencilikle ilişkili bir grup tarafından kaçırılan 13 madencinin ölümünden sonra Pataz kasabasında sokağa çıkma yasağı kararı alındı. Devlet Başkanı Dina Boluarte, başkent Lima’daki hükümet sarayında yaptığı basın toplantısında, suç örgütlerini etkisiz hale getirmek amacıyla yeni güvenlik önlemlerinin devreye alındığını belirtti. Boluarte, askeri güçlere kapsamlı talimatlar verdiğini vurguladı ve “Pataz’da yaşanan trajik olayın ardından, kasabada akşam 18.00 ile sabah 06.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanmasına karar verdik.” şeklinde ifade etti.

ASKERİ ÜS VE MADENCİLİK FAALİYETLERİ

Boluarte, bölgeye bir askeri üs kurulacağını ve tüm madencilik faaliyetlerinin 30 gün süreyle askıya alındığını açıkladı. “Suç örgütlerine göz açtırmayacağız.” diyen Boluarte, ayrıca Kongre’den “şehir terörizmi” konusuyla ilgili yasal düzenlemeler yapılmasını talep edeceklerini duyurdu. “Yürütme bu vahşi saldırılara sessiz kalmayacak. Artık harekete geçmeliyiz.” diye ekledi.

DEVLETİN GÜVENLİK TEDBİRLERİ

Başbakan Gustavo Adrianzen, hükümetin gerekeni yapacağını ve ulusal polisin bölgede kapsamlı operasyonlar yürüttüğünü ifade etti. Peru’nun kuzeyinde, yasa dışı madencilikle bağlantılı bir grup tarafından bir hafta önce kaçırılan 13 madencinin cesetleri dün bulundu. La Libertad bölgesinde yer alan cesetlerin elleri bağlı ve başlarından sıkılan tek kurşunla öldürüldüğü tespit edildi.