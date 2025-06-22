Haberler

Pervari’de Çocuk Düşüp Yaralandı

ÇOCUĞUN YARALANMASI

Siirt’in Pervari ilçesinde, hayvan otlatma sırasında kayalıktan düşen bir çocuk yaralandı. Olay, Pervari’ye bağlı Çobanören köyü civarında gerçekleşti. 13 yaşındaki M.A, kırsal alanda hayvan otlatırken dengesini kaybedip kayalıktan düştü.

OLAY YERİNE MÜDAHALE

Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine UMKE ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Yaralanan M.A, hızlı bir şekilde ambulansla Pervari Devlet Hastanesi’ne götürüldü ve tedavi altına alındı. Yapılan kontrollerde çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ÖNEMLİ

Haberler

İznik Türküsü Konseri İznik’te Gerçekleşti

Bursa'da düzenlenen konserde Fazıl Say'ın 'İznik Türküsü' adlı eseri ilk kez sahnelendi. İznik Sahil Meydanı'ndaki etkinlik, Soprano Görkem Ezgi Yıldırım'ın etkileyici performansıyla renklendi.
Haberler

Şuayb Ordu, Birlik Olmalıyız Dedi

Türkiye'de bir eylemde konuşan sınır dışı edilen Türk aktivist Şuayb Ordu, emperyalist saldırılara karşı dayanışmanın gerekliliğine dikkat çekti ve mevcut durumu eleştirdi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.