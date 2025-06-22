Pervari’de Çocuk Düşüp Yaralandı

ÇOCUĞUN YARALANMASI

Siirt’in Pervari ilçesinde, hayvan otlatma sırasında kayalıktan düşen bir çocuk yaralandı. Olay, Pervari’ye bağlı Çobanören köyü civarında gerçekleşti. 13 yaşındaki M.A, kırsal alanda hayvan otlatırken dengesini kaybedip kayalıktan düştü.

OLAY YERİNE MÜDAHALE

Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine UMKE ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Yaralanan M.A, hızlı bir şekilde ambulansla Pervari Devlet Hastanesi’ne götürüldü ve tedavi altına alındı. Yapılan kontrollerde çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.