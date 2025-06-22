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Pervari’de Düşen Çocuk Yaralandı

OLAYIN DETAYLARI

Siirt’in Pervari ilçesinde hayvan otlatan 13 yaşındaki çocuk kayalıktan düşerek yaralandı. M.A, Çobanören köyü kırsalındaki dağlık alanda hayvanlarıyla birlikteyken dengesini kaybetti ve kayalıktan aşağıya düştü.

MÜDAHALE ÇALIŞMALARI

Olayın ardından ihbar yapılmasıyla birlikte 112 Acil Sağlık, UMKE, AFAD ve jandarma ekipleri hemen olay yerine yönlendirildi. Yaralanan çocuğun kurtarılması için vatandaşlar da destek verdi ve çalışmalar sonucunda çocuk güvenli bir şekilde kurtarıldı.

SAĞLIK DURUMU

Ambulansla Pervari Devlet Hastanesi’ne kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Bu olay, hayvan otlatırken dikkat edilmesi gereken önemli noktaları bir kez daha gündeme getiriyor.

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Pervari’de Çocuk Düşüp Yaralandı

Siirt'in Pervari ilçesinde 13 yaşındaki M.A, hayvan otlatırken kayalıktan düşerek yaralandı. Ekipler olay yerine intikal ederken çocuk hastaneye kaldırıldı; tedavisi sürüyor ve durumu stabil.

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