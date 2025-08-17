Pervari’de Minibüs Devrildi, 15 Yaralı

MINİBÜS DEVRİLMESİ SONUCUNDA YARALILAR

Siirt’in Pervari ilçesinde düğünden dönenleri taşıyan bir minibüsün devrilmesi sonucunda 15 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, olay, dün gece saatlerinde Pervari ilçesine bağlı Kilis köyü mevkisinde meydana geldi. 56 AAL 864 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Kazanın ardından 5’i çocuk olmak üzere toplam 15 kişi yaralandı. İhbar üzerine sağlık ve jandarma ekipleri, olay yerine hızla yönlendirildi. Yaralılar, Pervari Devlet Hastanesi ve Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.