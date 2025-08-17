Pervari’de Minibüs Devrildi, 15 Yaralı

KAZANIN MEYDANA GELDİĞİ YER

Siirt’in Pervari ilçesinde, düğünden dönenleri taşıyan bir minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 6’sı çocuk toplamda 15 kişi yaralandı. Olay, gece saatlerinde Pervari ilçesine bağlı Kilis köyü mevkisinde gerçekleşti.

SÜRÜCÜNÜN KONTROLÜNÜ YİTİRMESİ

56 AAL 864 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucunda devrildi. Kazada yaralanan 15 kişi için çevredekiler hemen sağlık ve jandarma ekiplerine ihbarda bulundu.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İlk müdahalenin ardından, yaralılar ambulanslarla Pervari Devlet Hastanesi ve Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.