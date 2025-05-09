Pervin Buldan’a Suikast Olmadı

SUİKAST GİRİŞİMİ İDDİALARI ABARTILI

Doğan, Pervin Buldan’a yönelik bir suikast girişimi olduğu yönündeki soru üzerine net bir yanıt vererek “Olayın abartıldığını, kamuoyunun yanlış yönlendirildiğini” söyledi. Kazadan hemen sonra Buldan, o gün planlanan etkinliğe katılım sağlamış bulunuyor. Bu durum, yaşanan olayı daha da dikkat çekici hale getiriyor.

KAZA TRAFİK KAZASI OLARAK TANIMLANDI

Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Sözcüsü Ayşegül Doğan, resmi açıklamasında Pervin Buldan’ın İtalya’da yaşadığı olayın basit bir trafik kazası olduğunu ifade etti. Doğan, kazanın araç sürücüsünün yanlışlıkla ters yola girmesi sebebiyle meydana geldiğini, bu nedenle herhangi bir saldırı ya da suikast girişimi olmadığını vurguladı. Kaza, Roma’da gerçekleşti ve Buldan’ın bulunduğu araç yön tabelalarının yanlış anlaşılması neticesinde kısa süreli ters şeritte ilerledi.

HASAR VE YARALANMA YOK

Karşıdan gelen araçla yaşanan küçük çaplı temas sonucunda kaza, yalnızca maddi hasarla sonuçlandı. Kazada herhangi bir yaralanma söz konusu olmadı. Bu durum, yaşanan olayın sadece bir trafik kazası olduğuna dair kanaati pekiştiriyor.