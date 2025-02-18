Pervin Buldan’dan Talabani’ye Türkçe Mesaj

YENİ BİR DÖNEMİN KAPISI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ekim ayında yaptığı ‘Terörsüz Türkiye’ çağrısı ile birlikte önemli bir sürecin başlangıcı gerçekleşti. Bu bağlamda DEM Partili Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan, 28 Aralık’ta İmralı adasında tutulan PKK lideri Abdullah Öcalan’ı ziyaret ederek somut bir adım attı. DEM Parti heyeti ayrıca Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’ndeki (IKYB) ziyaretlerini de tamamladı.

CELAL TALABANİ’NİN MEZARINA ZİYARET

Heyet, son olarak 2017’de hayatını kaybeden Celal Talabani’nin Süleymaniye’deki mezarını ziyaret etti. Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder, burada Celal Talabani’nin hatıra defterini imzaladı.

TÜRKÇE MESAJ DİKKAT ÇEKTİ

TBMM Genel Kurulu’nda sıkça Kürtçe konuşarak ‘Türkçe ana dil’ tartışmaları yaratan DEM Parti’nin, hatıra defterine Türkçe mesaj yazması dikkat çekti. Pervin Buldan, mesajında “Mam Celal’in özlem duyduğu Kürt halkının özgürlüğü ve barışını sağlamak onun anısına sahip çıkmaktır. Söz veriyoruz ki bu en kısa zamanda gerçekleşecek. Öcalan’ın Mam Celal’e bağlılığını, sevgilerini iletmenin onurunu taşıyoruz. Minnet ve saygıyla anıyorum” ifadelerine yer verdi.