Pervin Buldan’dan Türkçe Mesaj Dikkat Çekti

YENİ DÖNEMİN BAŞLANGICI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin geçtiğimiz ekim ayında yaptığı ‘Terörsüz Türkiye’ çağrısıyla yeni bir dönem başlamış oldu. Bu bağlamda, DEM Parti’den Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan, 28 Aralık’ta, İmralı Adası’nda tutulan PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ı ziyaret ederek ilk somut adımı attı. Ardından DEM Parti heyeti, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’ndeki (IKYB) temaslarını başarıyla tamamladı. Heyetin son durağı ise, 2017 yılında vefat eden Celal Talabani’nin Süleymaniye kentindeki mezarı oldu.

HATIRA DEFTERİNE YAZILAN TÜRKÇE MESAJ

Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder, Talabani’nin hatıra defterini imzaladı. Ancak, TBMM Genel Kurulu’nda sık sık Kürtçe konuşarak ‘Türkçe ana dil’ tartışmaları yaratan DEM Parti’nin hatıra defterine yazdığı Türkçe mesaj dikkat çekti. Pervin Buldan, yazdığı mesajda şu ifadeleri kullandı: “Mam Celal’in özlem duyduğu Kürt halkının özgürlüğü ve barışını sağlamak onun anısına sahip çıkmaktır. Söz veriyoruz ki bu en kısa zamanda gerçekleşecek. Öcalan’ın Mam Celal’e bağlılığını, sevgilerini iletmenin onurunu taşıyoruz. Minnet ve saygıyla anıyorum.”