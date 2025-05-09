Pervin Buldan, İtalya’da kaza geçirdi

İTALYA’DA KAZA Mİ ARAŞTIRMA Mİ SUİKAST MI?

İtalya’da bulunduğu sırada kaza geçiren Pervin Buldan’ın suikaste uğradığına dair iddialar gündeme geldi. Ancak gerçek nedir? Pervin Buldan gerçekten bir trafik kazası mı geçirdi yoksa arkasında bir suikast girişimi mi var?

TRAFİK KAZASI AÇIKLAMASI

Demokratik Bölgeler Partisi (DEMP) Sözcüsü Ayşegül Doğan, konuya dair yaptığı açıklamada, Pervin Buldan’ın İtalya’da basit bir trafik kazası geçirdiğini belirtti. Doğan, “Kaza, aracın ters yöne girmesi sonucu küçük çaplı bir şekilde meydana geldi, suikast girişimi iddiası asılsızdır” diye ifade etti. Bu sözler, kamuoyundaki spekülasyonları sona erdirecek gibi görünüyor.

Pervin Buldan, 6 Kasım 1967 tarihinde Hakkâri’de dünyaya gelmiş, Kürt kökenli bir Türk siyasetçi olarak bilinmektedir. 2025 yılı itibarıyla 57 yaşındadır. Siyasi kariyerine Halkların Demokratik Partisi (HDP) ve Demokratik Toplum Partisi (DTP) gibi oluşumlarda aktif roller üstlenerek devam etmiştir. Aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 23. ve 24. dönemlerde Iğdır, 25., 26. ve 27. dönemlerde ise İstanbul milletvekili olarak görev yapmıştır. 11 Şubat 2018 tarihinde HDP Eş Genel Başkanlığı’na seçilen Buldan, insan hakları alanında da etkili çalışmalar yürütmüş, 2001 yılında Yakınlarını Kaybeden Ailelerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’ni (Yakay-Der) kurmuştur.