Peş peşe Kazalar, Polis Şaşırdı

ÜST ÜSTE YAŞANAN KAZALAR

Antalya’nın Manavgat ilçesinde yaklaşık 20 dakika içinde aynı noktada meydana gelen 3 ayrı motosiklet kazası, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Bu kazalarda 2 kişi yaralanırken, güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri ardı ardına gelen kazalara yetişmekte zorlandı.

İLK KAZA VE YARALILAR

İlk kaza, Çakalderesi istikametinden Emniyet Müdürlüğü yönüne giden Ali S. yönetimindeki 07 AYA 657 plakalı motosikletin, Kaymakamlık önündeki yaya geçidine geldiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu gerçekleşti. Bu kazada sürücü Ali S. ve arkasındaki yolcu Caner T. yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

İKİNCİ KAZA VE CEZALAR

İlk kazanın ardından sağlık ekipleri yaralılarla ilgilenirken, aynı cadde üzerinde Efe G. yönetimindeki 07 BPY 335 plakalı motosiklet kontrolden çıkarak devrildi ve Mahmut O. yönetimindeki 07 LFG 99 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazanın ardından sürücünün ehliyetsiz olduğu belirlendi. Efe G. ye ehliyetsiz araç kullanmaktan 18 bin 677 TL, motosiklet sahibine ise aracı ehliyetsiz kişiye kullandırmaktan yine 18 bin 677 TL olarak toplamda 37 bin 354 TL para cezası kesildi. İlk başta tedaviyi reddeden Efe G., annesinin olay yerinde bulunmasının ardından yakındaki özel bir hastaneye gitti.

ÜÇÜNCÜ KAZA VE ÖNLEMLER

Trafik ekipleri, ikinci kazaya müdahale ederken, 20 dakika içinde üçüncü kaza yine aynı noktada meydana geldi. Onur D. yönetimindeki 42 AZP 348 plakalı otomobil, yaya geçidinde yayalara yol verirken, Berat B. S. yönetimindeki 07 AIP 126 plakalı motosikletin arkadan çarpmasına neden oldu. Şans eseri bu kazada da yaralanan olmadı. Yapılan kontrollerde motosikletin muayenesiz olduğu belirlendi ve sürücüye 2 bin 167 TL para cezası uygulandı. Peş peşe yaşanan bu kazaların tamamı, güvenlik kamerasında net bir şekilde görüldü.