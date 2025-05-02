Peşinde Final-Four Var Dedi

MAÇ SONRASI DEĞERLENDİRMELER

Gürsoy OLCA-Beyza Betül CİHAN/İSTANBUL – EuroLeague play-off serisi dördüncü maçında Anadolu Efes, Panathinaikos’u 85-82’lik skorla mağlup ederek seride durumu 2-2’ye getirdi. Bu maçın ardından Yunan ekibinin başantrenörü Ergin Ataman, kendini iyi hissetmediği için basın toplantısına katılmadı. Yerine, yardımcı antrenör Christos Serelis basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

ANILAR VE BAŞARI KAYGILARI

Christos Serelis, “Maçla ilgili ben konuşacağım çünkü Sayın Ergin Ataman kendini şu anda pek iyi hissetmiyor” dedi. Serelis, Panathinaikos’un köklü bir geçmişe sahip olduğunu ve bu sebepten dolayı bazı kişilerin ona saygı göstermediği için Ataman’ın moralinin bozulduğunu ifade etti. Ardından, “Zor bir maç oynadık. Çok iyi oyunculara ve kalabalık bir takıma karşı mücadele ettik” şeklinde konuştu. İkinci yarıda yaşanan iletişim sorunlarının, takımın normal oyununun dışına çıkmasına neden olduğunu belirten Serelis, rakiplerinin kendilerinden daha fazla skor ürettiğini ve maçı kazandığını belirtti.

İLERİDEKİ MAÇLAR İÇİN HAZIRLIK

Serelis, “Şimdi Atina’da bir maç daha var ve bu maça yüzde yüz hazır olacağımızı düşünüyoruz. Aynı zamanda Final-Four’a da yüzde yüz hazır olacağız” ifadelerini kullandı. Yunan ekibi, gelecek maç için hazırlıklarına tam gaz devam ediyor.