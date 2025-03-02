Peskov: ABD’nin Yeni Politikaları Vizyonumuzla Uyumlu

ABD’NİN YENİ YÖNETİMİ VE RUSYA’YA ETKİSİ

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus medyasına yaptığı röportajda “ABD’nin yeni yönetimi tüm dış politika yapılanmalarını hızla değiştiriyor. Bu büyük ölçüde bizim vizyonumuzla örtüşüyor” dedi. Peskov, söz konusu röportajında ABD ile iş birliği potansiyelinden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile olası görüşmesine kadar birçok önemli konuyu ele aldı.

İŞ BİRLİĞİ İHTİMALİ VE UKRAYNA SORUNU

Ukrayna ile ABD arasında sorunlara yol açan nadir toprak elementleri hakkında yapılan bir soruya Peskov, ABD’nin tutumunun “Önce Ukrayna konusunda çözüm, sonra ekonomi” şeklinde olduğunu vurguladı. Peskov, “Bana öyle geliyor ki şu anda bile iş birliği için konuların ana hatlarını belirlememiz gerekiyor, ancak şu anda bu alanda hızlı bir sonuç beklememeliyiz” şeklinde düşüncelerini dile getirdi.

PUTİN VE TRUMP ARASINDAKİ İLİŞKİLER

Peskov, Putin ve Donald Trump arasındaki ilişkilere de değindi. “Şimdi bir diyalog başlatmak ve tüm ilişkileri iyileştirmek için girişimlerde bulunuluyor. Önümüzde hala uzun bir yol var, çünkü ikili ilişkilerin tüm yelpazesine büyük zarar verildi” diye ifade etti. Ancak Peskov, iki liderin siyasi iradesi devam ederse, bu yolun oldukça hızlı ve başarılı bir şekilde katedilebileceğini ekledi.

MACRON’UN PUTİN İLE GÖRÜŞMESİNE YÖNELİK BEKLENTİLER

Macron ile Putin arasındaki görüşme ihtimaline değinen Peskov, “Daha önce Putin ile iletişim kurmaya hazır olduğunu söylemişti. Ancak bu yönde gerçek bir adım atılmadı. Tam tersine savaşın her ne şekilde olursa olsun sürdürülmesini destekleyen bir pozisyon aldı” şeklinde konuştu. Peskov, ABD yönetimi ile temasların ardından, “Rusya-ABD ilişkilerinde aniden ortaya çıkan dinamikler” çerçevesinde Avrupalıların tutumunun nasıl değişeceğinin zamanla belirleneceğini kaydetti.

– MOSKOVA