Peskov: ABD savaşın bitmesini istemiyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Amerika Birleşik Devletleri’nin Ukrayna ile süren savaşın sona ermesini istemediğini belirtti.

Ukrayna meselesi çözümünde barış yoluna geçişin sağlanması için gerekli koşulların oluşmadığını belirten Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Washington, bu savaşın sona ermesini istemiyor.” diye konuştu.

Bir yılını aşkın süredir devam eden Ukrayna-Rusya savaşında barış için umut ışığı henüz yanmadı. Türkiye’nin arabuluculuğunda gıda başta olmak üzere esir takası gibi konularda anlaşma sağlayan iki ülke, savaşı meydanda kazanmakta kararlı. Son olarak Kremlin Sözücü Peskov, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna’daki durumu değerlendirdi. Peskov, “özel askeri operasyonun” devam ettiğini vurgulayarak, “Bu durumda barışçıl yola geçiş için gerekli koşullar oluşmadı.” dedi.

Çin’in Ukrayna meselesi çözümüne ilişkin Rusya’ya sunduğu planla ilgili soruyu yanıtlayan Peskov, Çinli meslektaşlarının görüşlerine önem verdiklerini dile getirdi.

Peskov, Ukrayna’da başlattıkları “özel askeri operasyonun” devam ettiğini vurgulayarak, “Bu durumda barışçıl yola geçiş için gerekli koşullar oluşmadı. Bu nedenle, Rusya, özel askeri operasyonun sürdürülmesi yoluyla hedeflerine ulaşmaya çalışıyor.” diye konuştu.

Ukrayna’daki savaşın arakasında ABD’nin bulunduğuna işaret eden Peskov, “Washington, bu savaşın sona ermesini istemiyor. Washington, bu savaşı sürdürmek için elinden geleni yapacak.” ifadesini kullandı.